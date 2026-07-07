Aksaray'da Buğday Hasadı Yüzde 300 Arttı - Son Dakika
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Aksaray'da Buğday Hasadı Yüzde 300 Arttı

07.07.2026 10:53
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Vali Duru, bu yıl Aksaray'da arpa ve buğday hasadının yüzde 300 arttığını açıkladı.

AKSARAY Valisi Murat Duru, "Daha önceki yıllara göre hem arpa, hem de buğday hasadında yüzde 300 artış oldu. Bunun yanında yağışlar bol olunca yüzde 70'e yakın su tasarrufu da yaptık."dedi.

Aksaray'da bu yılın ilk arpa ve buğday hasadı, Kazıcık köyünde düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene Aksaray Valisi Murat Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir ile çiftçiler katıldı. Vali Duru, bu yıl rekoltenin yüzde 300 arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Mayıs ayında İç Anadolu bölgesi olarak 66 yılın en yüksek yağışını elde ettik. Daha önceki yıllara göre hem arpa, hem de buğday hasadında yüzde 300 artış oldu. Bunun yanında yağışlar bol olunca yüzde 70'e yakın su tasarrufu da yaptık. Bereketli bir sezon olduğu için şükrediyoruz. Buraya hem hasat, hem de denetime geldik. Şehrimizde 1 Temmuz -15 Eylül arasında orman alanlarına girişleri de yasakladık. Gerçekten çok sıcak günler geçiriyoruz. Bu sıcaklarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biçerdöver sürücüleri de bu dönemde kuralları çok dikkatli uymalılar. Tedbirlere uymayanlara kanunları uygulayacağız. Hasat döneminde anız yakılmaması, toprağımızın verimliliğinin korunması, çevremizin, ormanlarımızın ve tüm canlıların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Buğday Hasadı Yüzde 300 Arttı - Son Dakika

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