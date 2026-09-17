Aksaray'da eşini 5 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da eşini 5 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'da eşini 5 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Kibar Kılıç'ı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Kasım Kılıç, mahkemece tutuklandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan kadın, sırtındaki bıçak ameliyatla çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alındı.

AKSARAY'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Kibar Kılıç'ı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Kasım Kılıç, tutuklandı. Sırtına saplanan bıçakla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde Kasım Kılıç ile eşi Kibar Kılıç, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kasım Kılıç, tartışma sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağını eşinin 4 kez karnına 1 kez de sırtına saplayıp kaçtı. Durumu gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kibar Kılıç'ı sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyatla sırtındaki bıçak çıkarılan Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kasım Kılıç ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Kibar Kılıç'ın iddiaya göre bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi Kasım Kılıç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında oldukları bildirildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
AksarayGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:37:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray'da eşini 5 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement