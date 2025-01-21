Aksaray\'da Kaçak Tarihi Eser Kazısı Yaparken Suçüstü Yakalandı

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AKSARAY'ın Eskil ilçesinde saman balyasıyla çevirdiği alanda 2 metre derinliğe inip 36 metre uzunluğunda tünel kazarak tarihi eser arayan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, etrafını saman balyasıyla çevirip, 2 metre derinliğe indikten sonra 36 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, tünelde 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA