Aksaray'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

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Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Rahim Maraşlıoğlu (35) idaresindeki 06 AP 2773 plakalı kamyonet Makas Kavşağı'nda, kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Servet Kulak (40) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.