Aksaray'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşar Sarıkaya idaresindeki 50 ADD 964 plakalı kamyonet, Yunus Emre Mahallesi'nde Şuayip Toroman kontrolündeki 34 EMG 200 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Toroman ve yolcu Bahar Bozlak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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