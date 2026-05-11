Aksaray\'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Hakan Meral (34) idaresindeki 68 DF 133 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya belde mevkisinde Zeki Başpınar yönetimindeki 68 BS 420 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Hakan Meral ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
