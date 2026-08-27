Aksaray'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Aksaray\'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı
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Aksaray'da metal fabrikası işçilerini taşıyan minibüs refüjdeki reklam panosuna çarptı, 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da bir metal fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün refüjdeki reklam panosuna çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Konuk (41) yönetimindeki 68 S 0096 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü Rüstem Konuk ile metal fabrikasında çalışan Recep Tahtasız (43), Aslı Meşe (45), Bilal Söğüt (28), Salih Karakuş (50) ile Hasan Öztürk (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşma başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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