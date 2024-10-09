Aksaray\'da Minibüs ve Tır Çarpıştı

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Aksaray'da öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Sabri Keskin idaresindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servis minibüsü, Çiftlik Mahallesi'nde Kadir Köse'nin (43) kontrolündeki 51 KP 632 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Keskin ile öğrencilerden Melike Y, Rana Y, Esma T, Sümeyye Ç. ve Şevval A. yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.