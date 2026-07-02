Aksaray'da Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı

02.07.2026 11:40
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Aksaray Valiliği, orman yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara 15 Ekim'e kadar girişleri yasakladı.

Aksaray Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Ormanların korunması ve olası yangınların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Aksaray Valiliği oluru doğrultusunda, 15 Ekim'e kadar kent içerisindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Ormanlık alanların çevresinden ve içerisinden geçen yollarda da ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği bulunmayan tüm mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sonucu oluşan dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Alınan bu karar, orman varlığımızın korunması, yangın riskinin en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve doğal yaşamın muhafaza edilmesi amacıyla uygulanacaktır."

Açıklamada, karara hassasiyetle uyulmasının önem taşıdığı, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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