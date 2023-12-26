 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da bir sürücü, otomobilinin motorunu çalıştırmak isterken araç alev aldı. Sürücü Çilem Kavurmacı'nın kolları ve yüzünde yanıklar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aksaray\'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı
26.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol

AKSARAY'da, kontağını çevirdiği otomobili alev alan sürücü Çilem Kavurmacı'nın (50) kollarında ve yüzünde yanıklar oluştu.

Olay, saat 07.45 sıralarında, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çilem Kavurmacı, yönetimindeki 06 BVY 577 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Kavurmacı'nın, otomobilinin motoru durunca kontağı çevirip tekrar çalıştırmak istedi. Otomobil bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücünün kolları ile yüzünde yanık oluştu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavurmacı, ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Aksaray, Olaylar, İtfaiye, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:28:07. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement