Aksaray'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Aksaray'da sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

AKSARAY - Aksaray'da 4 gündür belirli aralıklarla devam eden sağanak yağış ve dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Aksaray'da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış ve dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden oldu. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime Beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Tarım arazileri zarar gördü, üreticiler çaresiz. Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Salun, dolunun büyük kayıplara yol açtığını belirtirken, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti. Yağışın ardından bölgeye giden Selime Belediyesi Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Salun, yaşanan afeti yerinde inceledi. Salun yaptığı açıklamada, "Şu anda Selime'de görüldüğü gibi afattan durum oldu. Patates üreticilerimizde ciddi şekilde zararlar var. ve ekinlerimizde dolu nedeniyle ciddi zararlar var" diyerek tarım alanlarındaki kayıpların büyük olduğunu kaydetti. Muhtar Salun, Güzelyurt Kaymakamı Muammer Yetiş'in de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde incelediğini ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.