Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ve ailesi çözüm istiyor - Son Dakika
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Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ve ailesi çözüm istiyor

Aksaray\'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ve ailesi çözüm istiyor

Aksaray'da bir lise öğrencisi olan Zeynep Yıldız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve yaralandı. Yıldız'ın ailesi, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini talep ediyor. Yaralanan öğrenci, hala tedavi sürecinde ve köpeklerin saldırısı sonucu derin bir yara açıldı. Aile, sahipsiz köpeklerin toplanmasını ve benzer olayların yaşanmamasını istiyor.

25.04.2024 11:28
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Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ile ailesi, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor.

Şifahane Mahallesi'nde bir kadın kuaföründe stajyer öğrenci olarak çalışan meslek lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Yıldız, su almak için gittiği marketten dönerken 5 sahipsiz köpeğin kendisine doğru koştuğunu gördü.

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bedensel ve ruhsal olarak derin bir yara açıldı

Anne İlknur Yıldız, AA muhabirine, kızının ambulansta kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Zeynep'in yarasını gördüğünde korkularının arttığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Kızım sadece ilaç aldı ve serumla beslendi. Doktorlar ilk 6 ayın riskli olduğunu belirtti. İç yaranın kapanmasını bekliyorlar. Yara hala iyileşmedi. Kızım sürekli gözetim altında. Hepimiz hayvanları seviyoruz ancak onlar benim yavrumu canından ediyorlardı. Sahipsiz köpeklerin toplanması gerekiyorsa toplansın. Sahipsiz köpekler, yavrumda bedensel ve ruhsal derin bir yara açtı. Olaydan sonra çocuğumu bu şekilde göremeyebilirdim. Biliyoruz ve görüyoruz, sahipsiz köpekler çocukları öldürebiliyor."

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyor

Yarası için iki günde bir hastaneye giden Zeynep Yıldız, köpeklerin kendisine doğru koştuğunu fark edince paniklediğini ve koşmaya başladığını anlattı.

Köpeklerden kaçamadığını ve birinin bacağını ısırması sonucu yaralandığını anlatan Yıldız, "Kendimi kavşaktaki süs bitkilerinin altına zor attım. Az kalsın arabalar bana çarpıyordu. Köpekler de araçlardan korkup kaçtı. Köpeğin ısırmasıyla sinir dokularım kopmuş, bacağım çok acımıştı." dedi.

Yıldız, bacağının hala ağrıdığını belirterek, "Köpeklerin saldırdığı anı bir türlü unutamıyorum. Bacağımdaki enfeksiyon hala geçmedi, kısıtlı şekilde yürüyebiliyorum. Artık o sokakta tek başına yürüyemem, çok korkuyorum. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Sahipsiz köpeklerin saldırısı benim başıma geldi ancak başkasının da başına gelsin istemiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ve ailesi çözüm istiyor - Son Dakika

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