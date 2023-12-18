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Aksaray'da sevgilisiyle tartışan kadın balkondan atladı - Son Dakika
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Aksaray'da sevgilisiyle tartışan kadın balkondan atladı

Aksaray'da sevgilisiyle tartışan Meryem K., 3. katın balkonundan atlayarak yaralandı. Olayın ardından Meryem K. hastaneye kaldırıldı ve sevgilisi Ahmet K. polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

18.12.2023 - 21:35,
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AKSARAY'da sevgilisi Ahmet K. (32) ile tartıştıktan sonra 3'üncü katın balkonundan atlayan Meryem K. (32), yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bir rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem K., iddiaya göre; sevgilisi Ahmet K. ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Daha sonra balkondan atlayıp, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Meryem K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet K., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tedavisi süren Meryem K.'nin ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Aksaray\'da sevgilisiyle tartışan kadın balkondan atladı
Kaynak: DHA
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Aksaray, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da sevgilisiyle tartışan kadın balkondan atladı - Son Dakika
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