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Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu, Bir Kişi Yaralandı

Aksaray'da bir evde devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ayağını yaraladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aksaray\'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu, Bir Kişi Yaralandı
11.01.2024 - 16:03,
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AKSARAY'da devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen Tuğçe Ö. (18), ayağının yanmasıyla yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 3 katkı binanın 1'inci katında meydana geldi. Tuğçe Ö., evde olduğu sırada sobanın boruları yerinden çıkıp, düştü. O sırada sobanın da devrilmesiyle sıçrayan kıvılcımlar eşyaların tutuşmasına neden oldu. Tuğçe Ö. de alevlere müdahale etmek isterken ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağında yanık oluşan Tuğçe Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Aksaray, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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