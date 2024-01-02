 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Sedat Şahin hayatını kaybederken, Mehmet Ö. ve yolcular Kürşat G. ile Fatih C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aksaray\'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı
02.01.2024 - 22:15,
Abone Ol

Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ö. idaresindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 50'nci kilometresi, Sultanhanı ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Şahin (45) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Mehmet Ö. ve yolcular Kürşat G. ile Fatih C. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sedat Şahin, Sultanhanı, Aksaray, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti

Son Dakika
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 23:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement