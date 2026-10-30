Aksaray'da traktör ve otomobil çalan, 17 suç kaydı bulunan Ali Sert tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da traktör ve otomobil çalan, 17 suç kaydı bulunan Ali Sert tutuklandı

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Aksaray\'da traktör ve otomobil çalan, 17 suç kaydı bulunan Ali Sert tutuklandı
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Aksaray'da bir gün arayla traktör ve otomobil çalan Ali Sert, otomobille yakıt aldığı istasyonun güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı. Hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan Sert tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

AKSARAY'da bir evin önünden otomobil çalan Ali Sert, akaryakıt istasyonunda yakıt alırken kameraya yansıyan görüntülerinden kimliği tespit edilip yakalandı. Bir gün önce de traktör çaldığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde 25 Ekim'de bir iş yerinin bahçesinde park halindeki traktör çalındı. Bir gün sonra da aynı bölgede bir evin önündeki otomobil çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelinin çaldığı otomobille bir istasyondan yakıt aldığını belirledi. Akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şüphelinin hırsızlıktan 17 suç kaydı olan Ali Sert olduğu saptandı. Düzenlenen operasyonla Ali Sert yakalanırken, çalınan otomobil ve traktör de bulundu. Araçlar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Ali Sert, tutuklandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da traktör ve otomobil çalan, 17 suç kaydı bulunan Ali Sert tutuklandı - Son Dakika
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