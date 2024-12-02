Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, N.A.E, A.E.B ve C.Y'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1058 psikotrop (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.