Aksaray'da Yangın Kontrol Altında

Aksaray'da tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
