Aksaray'da YKS'ye Giderken Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesinde Menderes Sarıkaya (24) 68 AAL 732 idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan (9), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehriban Demir (51), Eylem Sarısakal (17), Bahadır Küçükercan (48), Gülşen Koçak (28) ve Aziz Candan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ailelerin çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.