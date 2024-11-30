Aksaray'da Yolcu Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Yolcu Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Yolcu Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da meydana gelen kazada, otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Otomobilin sürücüsü Yiğit Abay hayatını kaybederken, otobüsteki bir yolcu yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre otomobil hızlı bir şekilde otobüse çarptı.

30.11.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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AKSARAY'da yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Yiğit Abay'ın (23) hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal çıkışında meydana geldi. Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, terminalden çıkan Van- Fethiye seferini yapan Yılmaz Bahcı (63) yönetimindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yiğit Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu otobüsünde yaralanan Ebru Kaya Türker (26) de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Yiğit Abay'ın kullandığı ve hızlı olduğu belirtilen otomobil, terminalden çıkan yolcu otobüsüne çarpıp, savruluyor.

İfadesi alınan otobüs şoförü Yılmaz Bahcı serbest bırakılırken, otopsi işlemleri tamamlanan Abay'ın bugün Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Yolcu Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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