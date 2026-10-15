Aksaray Eskil\'de arızalı kamyona hafif ticari araç çarptı, 1 kişi yaralandı

Aksaray Eskil'de arızalı kamyona hafif ticari araç çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki arızalı kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, Eskil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arızalanan kamyonunu yol kenarına park eden M.A.K'ye ait 68 DK 712 plakalı kamyona, Sanayi Kavşağı'nda H.İ. idaresindeki 42 ATF 698 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.İ, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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