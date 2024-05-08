Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Kumbuzoğlu, halka hizmetin, hakka hizmet olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Samimiyetle halka hizmet edeceklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Muhtarlarla her yerde ve her zaman bir araya gelerek sorun ve ihtiyaçlarını dinleyeceğim. Köy ziyaretlerini en kısa zamanda başlatacağım. Sorunları yerinde görmek, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için yerinde tespit yerinde çözüm anlayışı ile hem muhtarları hem de vatandaşları dinleyeceğim."