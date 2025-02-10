Akşehir'de Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akşehir'de Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltında

Akşehir'de havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı, suç aletine el konuldu.

10.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de havaya ateş ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık mevkisinde havaya rast gele ateş edildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, silah seslerinin geldiği bölgede A.Ö, M.C.G. ve K.Ş. tespit ediyldi. Şüphelilerden K.Ş'nin elinde pompalı tüfek olduğunu fark eden ekipler, üç kişiyi de gözaltına aldı. Şahısların kullandığı suç aleti tüfeğe de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından işlem başlatıldı.

Akşehir'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gümrük kaçağı sigara ve makaronların ilçeden piyasaya sürüleceği yönünde yapılan ihbar üzerine araştırma yaptı.

Polis ekipleri, M.H.K. ve S.K'yi araçtan koli indirirken yakaladı. Araçta yapılan incelemelerde kaçak ürünlere el koyuldu ve şüpheliler emniyete götürüldü.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla yapılan detaylı incelemelerde, 142 bin boş makaron, 31 bin 520 kaçak tek dal sigara, 19 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kildgram kıyılmış tütün ve 539 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.K. serbest bırakıldı, M.H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Makaron, Akşehir, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'de Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir'de Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.