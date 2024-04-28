Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya\'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yollarda su birikintileri oluştu ve bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Mahsur kalanlara yardım etmek için Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Solak harekete geçti. Ayrıca, Gözpınarı Mahallesi'nin Konya-Afyonkarahisar kara yoluna bağlantı sağlayan alt geçitte mahsur kalan bir araç, Akşehir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

28.04.2024 21:55
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Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.

Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Solak, evinde mahsur kalanlara kendi imkanlarıyla yardım etti.

Gözpınarı Mahallesi'nin Konya-Afyonkarahisar kara yoluyla bağlantısını sağlayan alt geçitte mahsur kalan araç ise Akşehir itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

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