Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Akşehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

30.05.2024 14:09
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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