Akseki Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba İkramı

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(ANTALYA)- Akseki Belediyesi, Akseki Meslek Yüksek Okulu (ALKÜ) öğrencilerine vize haftası boyunca ücretsiz çorba ikramında bulunacak.

Akseki Belediyesi, Akseki Meslek Yüksek Okulu'nda (ALKÜ) öğrencileri vize haftasında yalnız bırakmadı. Sınav telaşı içindeki öğrencilerin sağlıklı bir öğünle karınlarını doyurabilmesi için ücretsiz çorba dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı İlkay Akca, eğitimin öncelikli hedefleri olduğunu, Belediye'nin imkanları doğrultusunda meslek yüksek okulu öğrencilerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, " Eğitim, Aksekimiz ve ülkemizin temel ve öncelikli sorunlarından birisidir. Akseki Belediyesi olarak, öğrenci kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında imkanlarımız dahilinde elimizden gelen desteği sağlayarak, elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Belediye'nin başlattığı ücretsiz çorba ikramından yaklaşık 800 öğrencinin yararlanması bekleniyor. Öğrenciler, Akseki Belediyesi'nin çorba ikramından, vize haftası boyunca her sabah 09.30-12.30 saatleri arasında faydalanabilecek.