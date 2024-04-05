Akseki'de Çoban Köpeklerinin Saldırısında Hayatını Kaybeden Kadının Hayvan Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Akseki'de Çoban Köpeklerinin Saldırısında Hayatını Kaybeden Kadının Hayvan Sahibi Tutuklandı

Akseki\'de Çoban Köpeklerinin Saldırısında Hayatını Kaybeden Kadının Hayvan Sahibi Tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden kadının hayvanların sahibi olan kişi tutuklandı. 85 yaşındaki Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan köpekler tedbir amaçlı ahıra bağlandı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların köpeklerine gerektiği şekilde bakmadığını ve yetkililerin gereken önlemleri almasını istedi. Köpeklerin sahibi olan R.D. gözaltına alındı ve tutuklandı.

05.04.2024 19:11  Güncelleme: 19:11
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesi üzerine, hayvanların sahibi olan kişi tutuklandı.

Karakışla Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Özen (85), evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Saldırgan üç köpek, tedbir amaçlı halatla ahıra bağlandı.

Akseki Devlet Hastanesi morguna götürülen Özen'in cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı Akseki Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"Çobanları uyarmamıza rağmen tedbir almadılar"

Ölen kadının oğlu Nevzat Özen, AA muhabirine, annesinin kabir ziyaretine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin annesini sürüklediğini anlatan Özen, "Köpeklerin saldırısı sonucu annemi kaybettik. Köyümüzün çobanlarını o kadar uyarmamıza rağmen ne köpeklerine baktılar ne sahip çıktılar. Köyde köpeklerden herkes şikayetçiydi. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çoban köpeklerinin sahibinin eşi Nurşen D. ise "Köpekler ne zaman havlasa haberimiz oluyordu. Şu ana kadar bir zararımız olmamıştı. Bu sefer haberimiz olmadı. Köpeklerimiz hayvanları korumak için ahırdaydı, toplanıp dışarı çıkmışlar." dedi.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akseki'de Çoban Köpeklerinin Saldırısında Hayatını Kaybeden Kadının Hayvan Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akseki'de Çoban Köpeklerinin Saldırısında Hayatını Kaybeden Kadının Hayvan Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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