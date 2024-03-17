Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu. Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu için oy isteyen Akşener'e vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Bir kadın, "Benim eşim 10 bin lira maaş alıyor. 5 bin lira ev kirası veriyor. 3 bin lira da faturalara gidiyor. 2 bin liraya da iki yetime bakıyoruz?" diye yakındı, Akşener de,"Verin bize gücü bakın neler olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Ankara – Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşın sorunlarını dinledi. Bir vatandaş, "İnsanlar evine 1 kilogram peynir alamıyor" dedi. Bir kadın ise "Benim eşim 10 bin lira maaş alıyor. 5 bin lira ev kirası veriyor. 3 bin lira da fatulara gidiyor. 2 bin liraya da iki tane yetime bakıyoruz biz. Ne olacak bu halimiz? Bütçede para yok diyorlar ama bakanlara milletvekillere, zenginlere... " diye yakındı.

Vatandaşı dinleyen Akşener de "Ben çok emekli ile konuşuyorum. Hatta eleştiri almaya başladım. Hatta o kadar iddialı gittim ki dedim ki Sayın Erdoğan'a 'yap şu emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi. 11 bin lira seyyanen zam ver. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getir. Seçime kadar bu işi yap, ondan sonra da git emeklilerin oyunu iste.' Dediler ki bana 'Tayyip Erdoğan'a oy istiyor' Halbuki ben size hak istiyorum. Eğer dedim yapmıyorsan oyları ben istiyorum. Bak nasıl yaptıracağım göreceksiniz" dedi.

Bir vatandaş ise okullarda öğrencilerin durumuna dikkati çekerek, "Gelin okulları görün. Kirada duranların çocukları okullara aç geliyor" dedi. Akşener de "Sabah kahvaltısı öğle yemeğini bu devlet vermeli. Bodurluk başladı çocuklarda. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Yapmamız lazım. Bu ülkenin parası var. Ama işte kayırılanlar, onu yapılanlar bunu yapılanlar Suriyelilere bulunuyor. Verin bize gücü tutun elimden bakın neler olacak" diye konuştu.