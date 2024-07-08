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Aksu Çayı çevresindeki işgalde yürütmeyi durdurma kararı

ANTALYA - Antalya'da Aksu Çayı etrafındaki kaçak yapıların yıkım kararı sonucunda bugün başlanacak kaldırma işlemleri, İdare Mahkemesi'nin yürütme durdurma kararıyla durduruldu.

Aksu Çayı'nın denize döküldüğü yerden itibaren kaçak yapılar, görüntü ve çevre kirliğine neden olan yapılar için Aksu Kaymakamlığı'nın 24.06.2024 tarih ve 12442 sayılı yazısı ve Aksu Belediyesi'nin 25.06.2024 tarih ve 53489 sayılı oluru ile alınan yıkım kararının ardından üç vatandaş bölge mahkemesine başvuruda bulunarak, üç konteyner için yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, durdurma kararına itiraz ederek, önümüzdeki hafta yıkım çalışmalarına devam edeceklerini aktarırken, vatandaşların konteynerlerine el koymamak için kendi konteynerlerini kendilerinin kaldırmalarını istediklerini söyledi.

Aksu Çayı'nda yüzü aşkın kaçak yapı

Aksu Çayı kenarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Çelik, yıkım kararının tüm resmi kurumların ortaklaşa aldığı bir karar olduğuna dikkat çekerek, bölgede 100'ü aşkın kaçak yapı bulunduğunu belirtti. Çelik, "Aksu dere yatağında başlatmış olduğumuz temizlik çalışmalarına, yürütmeyi durdurma kararı geldi. Temizliğe başlamıştık. Bu işgallerle ilgili temizlik işlemleri DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Valisinin kararı doğrultusunda başladı. Buradaki yürütmeyi durdurma bizim için çok önemli değil ama birkaç gün vererek bu temizliğe yeniden devam edilecek. 100'ün üzerinde işgal var; altı lokanta, bir marina, bir tane konteyner iskele tarzı yapılar vb. bir bölümü yıkıldı. Bu kalıcı ve net bir karar. Kaçak yapıları olanlar kendisi kaldırsın, bu işgal de sona ersin. Kimsenin konteyner evlerine el koymak, belediye bünyesine almak da istemiyoruz. Şu an kendisi kaldıranlarla birlikte konteynerlerin yarısı kaldırıldı" diye konuştu.

Kumköy'deki çardaklar 20 Kasım'dan sonra kaldırılacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Aksu Çayı'nı kaçak yapılardan arındırma işlemelerine destek verdiğinin altını çizen Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kumköy'de bulunan çardakların da 20 Kasım itibarıyla kaldırılacağını söyledi. Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

" Antalya Valiliği'nin 'Denizler halkındır' projesiyle 'Denizler 85 milyonun hakkıdır' diyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, buranın temizlenmesi için bizzat kendisi ilgileniyor. Kumköy çardak işlemleri için de görüşme yapıldı, o alan için de oluru alındı. 20 Kasım'a alınma nedeni caretta carettaların yumurtlama sahası olmasından kaynaklanıyor. Burada yapılan aynı kaldırma işlemi, 20 Kasım'dan sonra Kumköy için de yapılacak. Yürütme durdurma kararı sorunu çözüldükten sonra haftaya yeniden burada temizliğe başlayacağız. Herkes demirini ve çardağını kaldıracak. Antalya Valimiz 'İniş platformları, tekne bağlama yerleri, merdivenler haricinde yapı istemiyoruz' dedi. Burada DSİ'nin de şikayetleri var; taşkın önleme projeleri, denizler halkındır kampanyaları ile burayı temizlemek istiyorlar. Buradaki işgalleri kaldıracaklar."

"Alan hakkında şikayetler alıyoruz"

Yürütme durdurma kararının vatandaşların idare mahkemesine başvurusu doğrultusunda alındığının altını çizen Çelik, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Çelik, "Karara itiraz edeceğiz. Antalya Valimiz ben yürütme durdurma kararlarını iki üç günde çözerim dedi. Aksu Belediyesi olarak biz emre göre hareket ediyoruz. Şu an için bir tane kaldırılma işlemi yapıldı, diğerleri için yürütme durdurma kararı var. Belediyeye, kaymakamlığa gelen şikayetlerde buraların yapılarak birilerine satıldığı, kiraya verildiği, kooperatif kurulduğu, kooperatif adı altında başka işler yapıldığı söyleniyor. Belediyemizde birçok dilekçe şikayeti mevcut. Vatandaşlarımız, tekne bağlayacak yer yapabilir, Aksu'da liman yetersizliği nedeniyle buna izin veriliyor" ifadelerine yer verdi.

Yaşam alanına dönüştü

Aksu Çayı kenarında bulunan konteynerini geçtiğimiz hafta kaldıran Devrim Can Atagöz ise, alanın zaman içinde yaşam alanına dönüştüğünü dile getirdi. Atagöz, "Bir senedir konteynerimiz var, yıkım kararı tebliğ edildikten sonra bir hafta önce kaldırdık. Sadece iskeleye izin verdiklerini söylediler, iskelemizi bırakıp konteynerimizi kaldırdık. Konteyneri teknem olduğu için, içine malzemeleri koymak amacıyla depolama alanı olarak kullanıyorduk. Çayın içindeki konteyner alanı büyüyüp yaşam alanına döndüğü için kurunun yanında yaş da yandı, biz de kaldırdık. Belediye çok da haksız değil, işler çığırından çıktı. Biz de barınaklarda yer olmadığı ve yeni bir barınak sistemi kurulmadığı için mecburen iskele diye yerleştik. Çünkü kışın burası çok kötü bir hale geliyor. Malzemeleri taşımak zor geldiği için de ufak bir konteyner kurduk ama insanlar burayı yaşam yeri haline getirdi. Tellerle çevirdiler, insanların balığa gitmesini önlediler" diye konuştu.

Aksu Belediyesinden gelen ekipler, temizlik işlemleri kapsamında bir kaçak yapıyı yıkarken, çayın içinde bulunan batık gemiyi de kaldırdı.