Aksu'da Orman Yangını

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediyor.