KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Sera ve yerleşim yerleriyle elektrik direklerinin yakın olması, yangını söndürme faaliyetlerini güçleştirdi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alan miktarının tespiti için çalışma yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Aksu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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