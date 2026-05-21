Aksu’da Orman Yangını Kontrol Altında

21.05.2026 17:01
Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Murtuna ile Yurtpınar mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için mücadele etti.

Mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA

