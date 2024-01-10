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AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
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AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. AKSUNGUR İHA, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor ile gerçekleştirdiği bu uçuşla bir ilke imza attı.

AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi
10.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:34
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AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA bir ilki daha başardı. AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından "41 kere maşallah" etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA'nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
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