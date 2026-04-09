Aktaş Gölü\'ndeki Buzlar Eridi

Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar hava sıcaklıklarının artması sonucu eridi.

Çıldır ilçesi sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde, son günlerde etkili olan sıcak hava buzların çözülmesine neden oldu.

Sağanağın da etkisiyle erime süreci hızlanan gölün yüzeyi tamamen açıldı.