Aktau açıklarında 9 askerin öldüğü tatbikat için Dışişleri taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Aktau açıklarında 9 askerin öldüğü tatbikat için Dışişleri taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği tatbikatta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Olayda 19 asker denize savruldu; 9 asker yaşamını yitirdi, 3'ü kurtarıldı, 7 asker kayıp.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatta yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Olay

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtilmişti.

Olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp 7 askere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili birimlerin bölgeye sevk edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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