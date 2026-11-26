AKUT, Trabzon Araklı'da karlı yamaçta mahsur kalan köpeği yaklaşık 6 saatte kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde karlı yamaçtan yuvarlandığı görülen çoban köpeği, AKUT ekiplerince yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, olay yerindeki çobanlara teslim edildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde yuvarlandığı karlı yamaçta mahsur kalan köpek, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde bir çoban köpeğinin yamaçtan yuvarlandığını gören çobanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Zorlu arazi şartları ve yoğun kar dolayısıyla olay yerine AKUT ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla indikleri yerden köpeği kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, çobanlara teslim edildi.
Kaynak: AA
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