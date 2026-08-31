Akyazı'da Aile İçi Tartışma Felakete Neden Oldu - Son Dakika
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Akyazı'da Aile İçi Tartışma Felakete Neden Oldu

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Baba Y.Ç.'nin fenalaşarak ölmesi üzerine oğlu Y.İ.Ç. tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde eşi S.Ç. (27) ile tartıştığı sırada araya giren babası Y.Ç'nin (57) fenalaşarak yaşamını yitirmesi üzerine gözaltına alınan Y.İ.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

Y.İ.Ç, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta Y.İ.Ç. ve eşi S.Ç. arasında çıkan tartışmaya babası Y.Ç. ile annesi K.Ç. de dahil olmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunan baba, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Y.İ.Ç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Olaylar, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da Aile İçi Tartışma Felakete Neden Oldu - Son Dakika

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