Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Sakarya\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar etti. Olayda çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

27.02.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:47:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement