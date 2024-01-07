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Akyazı'da çocuklarını beklerken anneler el sanatları öğreniyor - Son Dakika
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Akyazı'da çocuklarını beklerken anneler el sanatları öğreniyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukların anneleri, çocuklarını beklerken aldıkları kurslarda deri aksesuar yapımı, panç nakışı ve filografi gibi el sanatları öğreniyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelen anneler, boş zamanlarını değerlendirmek ve stres atmak amacıyla bu kurslara katılıyor. Kurslar, annelerin terapi niteliğinde olduğu ve onlara büyük mutluluk sağladığı belirtiliyor.

Akyazı\'da çocuklarını beklerken anneler el sanatları öğreniyor
07.01.2024 - 10:45,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukların anneleri, evlatlarını beklerken aldıkları kurslarda deri aksesuar yapımı, panç nakışı ve filografi öğreniyor.

İlçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine çocuklarıyla gelen anneler, burada beklerken geçirdikleri zamanı değerlendirmek amacıyla eğitmenlerden deri çanta, anahtarlık, bileklik tasarımı, panç nakışı (kumaşı iğneyle işleme tekniği) ve filografi (çivi ve telin kullanıldığı sanat) derslerine başladı.

Akyazı Anadolu Kalkınma Vakfı Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslara katılan anneler, boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanı sıra el sanatlarını öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Dilek Soykan, AA muhabirine, kursun anneler için terapi niteliğinde olduğunu söyledi.

Soykan, "Bu kuruma gidip gelirken annelerle tanıştım, onların durumları ilgimi çekti. Çocuklarını eğitime verdikten sonra 1 saatlik boşlukları var. Bunu değerlendirmek için annelerle kurslara başladık." diye konuştu.

Soykan, deri çanta tasarımıyla başladıkları kurslarda anahtarlık ve bileklik yaptıklarını anlatarak, "Daha sonra panç işi yaptık, kırk yama çalıştık. Şimdi de filografi ile panç eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.

Eğitmen Tuba Bebe, annelerin kursta stres attığına değinerek, "7 yaşında down sendromlu çocuğum var. Çocuğumu rehabilitasyon merkezine getirdiğimde diğer annelerle tanıştım. Çocukları dersteyken boş kalıyorlardı. 'Bize kurs verir misin?' dediler. Bu şekilde başladık. Anneler yaptıkları ürünlerle çok mutlu oluyorlar, bu şekilde stres ve sıkıntılarını atıyorlar." şeklinde konuştu.

Kursiyer Semehat Karakaş, "Kuruma geldikten sonra burada el branşları yapıyoruz, çok güzel şeyler öğreniyoruz. Şu ana kadar havlu ve panç işi yaptım. Şimdi filografiye geçtim. Aşama aşama ilerliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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