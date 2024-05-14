Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı, 1 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı, 1 Yaralı

Akyazı\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı, 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda seyreden bir otomobil, önüne aniden geçen bir tır nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, aracın arka bölümü bariyerlere asılı kaldı ve otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattığını belirterek, bariyerlere asılı kalmanın şokunu yaşadığını ifade etti.

14.05.2024 17:01
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlerde asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ersin G. idaresindeki 41 F 4199 plakalı otomobil, aynı yönde giden tırın aniden önüne geçmesi sonucu frene basınca kontrolden çıktı. Çarptığı bariyerin üzerinde yaklaşık 40 metre yan şekilde sürüklenen otomobil, yön levhasını da devirdi.

Arka bölümü bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobildeki anne E.G. (64) hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ersin G, gazetecilere, tırın aniden önüne geçmesi sonucu frene basmasıyla kontrolü kaybettiğini belirterek, aracın bariyerlerde asılı kalmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı, 1 Yaralı - Son Dakika
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