Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosikletin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, ardından büyük bir hızla savrularak durağa çarptığı görülüyor.
HABER: İsa ÇİÇEK/ AKYAZI (Sakarya),
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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