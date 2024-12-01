Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden Alperen G. idaresindeki 54 KB 689 plakalı otomobil ile Soner K. yönetimindeki 54 AKN 683 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki yolcu Ahmet E, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da Otomobil ve Motosiklet Kazası - Son Dakika
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