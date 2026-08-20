Akyazı'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Akyazı'da şarampole devrilen ağır yük aracı sürücüsü Cavit Y. (67) kazada yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen ağır yük nakliye aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkisinde Cavit Y. (67) idaresindeki 54 ADP 877 plakalı lowbed (alçak tabanlı ağır yük nakliye aracı) şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Cavit Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cavit Y'nin cenazesi incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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