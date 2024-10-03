Al-Halfaya Köprüsü Çatışmada Hasar Gördü - Son Dakika
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Al-Halfaya Köprüsü Çatışmada Hasar Gördü

Sudan'da Silahlı Kuvvetler ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar köprüyü tahrip etti.

03.10.2024 17:32
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HARTUM, 3 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Bahri şehrini Omdurman şehrine bağlayan, kısmen yıkılmış Al-Halfaya Köprüsü'nden bir görünüm, 2 Ekim 2024.

Sudan, Nisan 2023 ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül bir çatışmaya sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde köprü, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle hasar gördü. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Al-Halfaya Köprüsü Çatışmada Hasar Gördü - Son Dakika

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