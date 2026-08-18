Ala'dan Melih Meriç'e Saldırıya Lanet

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldırıyı lanetledi.

Ala, Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik menfur saldırıyı lanetliyor, kendilerine acil şifalar diliyor ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.