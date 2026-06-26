Çorum'un Alaca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 4 bin 503 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.
Alaca Hüseyin Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin katıldı.
Katılımcılar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı, yaz tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Alaca'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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