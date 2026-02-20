Alaca'daki Rölyef Kursu Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika
Alaca'daki Rölyef Kursu Kadınları Güçlendiriyor

20.02.2026 11:00
Kağıt rölyef kursu, kadınların sosyal yaşamını zenginleştiriyor ve aile bütçelerine destek sağlıyor.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kağıt rölyef kursu, kadınların hem sosyal hayata katılımını artırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı üç boyut etkisi oluşturan kabartma tablolar, sabır ve titiz çalışmayla ortaya çıkıyor.

Haftanın beş günü Alaca Halk Eğitimi Merkezinde bir araya gelen 10 kadın kursiyer, kağıt rölyef sanatının inceliklerini öğrenerek sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Kursiyerlerin hazırladığı tablolar satışa sunulurken, elde edilen gelir kadınlara ekonomik destek sağlıyor.

Rölyef kursu öğreticisi Aslınur Tunç, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinde yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını, kursta arkadaşlık ortamı oluştuğunu söyledi.

Sınıfta sosyalleşerek, bir şeyler paylaşarak ve yardımlaşarak topluma kazandırdıkları öğrenciler bulunduğunu dile getiren Tunç, "Kursun en önemli amacı, üretim yapmak ve sosyalleşmeye katkı sağlamak. Ev hanımları gündelik yaşantısından uzaklaşarak arkadaşlarıyla bir araya geliyor, kaliteli zaman geçiriyor." dedi.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Süheyla Yıldırım ise rölyef sanatına 2 yıl önce başladığını, kursun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yıllarca uyku problemi yaşadığını anlatan Yıldırım, "Gece hiç uyuyamazdım ama bu sanata başladıktan sonra hayatım düzene girdi. Gerçekten o kadar ince bir sanat ki tek tek elimizle yapraklarını kesmek ve kat kat, ince ince işlemek... Gerçekten emek verilen bir sanat." diye konuştu.

Yaptığı eserler ortaya çıktıkça büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Görselleri çok güzel oluyor. Maddiyatı görmezlikten geliyorsunuz. Bir iki satış yaptıkça maliyet dengeleniyor, o şekilde ilerletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

