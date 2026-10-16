Alaca TSO başkanlık seçimini Günser Şirin 14 meclis üyesinin oyuyla yeniden kazandı - Son Dakika
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Alaca TSO başkanlık seçimini Günser Şirin 14 meclis üyesinin oyuyla yeniden kazandı

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Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Günser Şirin, oda hizmet binasında yapılan oylamada tek aday olarak yeniden seçildi. 14 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Şirin, meclis üyelerinin tamamının oyunu alırken meclis başkanlığına Hanifi Yağlı getirildi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Günser Şirin getirildi.

Oda hizmet binasında yapılan seçimde 14 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Günser Şirin, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Seçimde meclis başkanlığına Hanifi Yağlı, meclis başkan yardımcılığına Kaan Kağızman, meclis katip üyeliğine ise Ali Kerem Ercoşgun getirildi.

Yönetim kurulu ise Fatih Mehmet Bulut, Şemsi Yasin Biber, Hüseyin Daşlı ve Hasan Biricik'ten oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Alaca TSO başkanlık seçimini Günser Şirin 14 meclis üyesinin oyuyla yeniden kazandı - Son Dakika
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