YAŞAMINI YİTİRDİ
Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertan T. (31) ve ağabeyi Yaşar T. (38) tarafından silahla vurulduğu öne sürülen Oğuz Başkan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Alacak Meselesi Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika
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