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Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yunus Çıldırlı'yı iki bacağından tabancayla vurarak yaralayan Aslan Çakır tutuklandı. Olayın ardından Çıldırlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve mahkemeye sevk etti.

Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı
30.01.2024 - 13:10,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yunus Çıldırlı'yı (41) iki bacağından tabancayla vurarak yaralayan Aslan Çakır (46), tutuklandı.

Olay, 24 Ocak'ta İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan Yunus Çıldırlı ile Aslan Çakır caddede karşılaştı. Çıldırlı, alacağı olan parayı isteyince, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Çakır, Çıldırlı'yı iki bacağından silahla vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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İlkadım, Samsun, Tutuklama, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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